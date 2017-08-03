Пономарь: не обращайте внимания на риторику европейских чиновников о вреде санкций для Европы

Олег Пономарь, украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новые санкции США против России, отметив, что он не стал бы обращать внимание на риторику некоторых европейских чиновников, говорящих о том, что они взволнованы новыми антироссийскими санкциями.
Как сообщает replyua.net, Пономарь подчеркнул, что популисты делают такие заявления только из-за своих избирателей, от которых они зависят, и эти избиратели не хотят, чтобы ЕС действовал по «указке» США, однако они понятия не имеют, что без США Евросоюз перестанет существовать. «Между США и Европой могут быть экономические шероховатости. Но это - именно шероховатости. Это видится так, если вы стоите и смотрите на это на уровне воды. Это "барашки" на поверхности. Но, если вы поднимитесь высоко в небо, то вы увидите один океан - Запад (Евроатлантизм). И он един. Он един ментально», отмечает эксперт.
По его словам, Россия пытается расшатать это единство и пропагандой, и деньгами, и таким образом она увеличивает разногласия в Европе, но больших трещин там точно не будет.