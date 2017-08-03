Карл Волох: подписывая закон о санкциях, Трамп умудрился передать привет «кремлевскому плешивцу»

Президент США Дональд Трамп оказался хитрее, чем кто-либо мог предположить, ведь он ухитрился и закон подписать, который сильно бьет его не только по полномочиям, но и по самолюбию, и публично крайнее неудовольствие выразить. Об этом в своем блоге пишет известный украинский общественный деятель и блогер Карл Волох.
По его словам, неудовольствие Трамп адресовал «кремлевскому плешивцу», который посягает на целомудрие американской демократии. Также Трамп дал понять, что он очень недоволен американским Конгрессом, который большинством голосов принимает несовершенные законы, вредящие европейским коллегам в их усилиях по урегулированию кризиса на востоке Украины. Как пишет блогер, иными словами Трамп дал понять европейцам, что он принимает во внимания их беспокойство по поводу подписания закона о санкциях, но увы ничего поделать не может.
Было бы удивительно, если бы Трамп молчаливо подписал закон, ведь с одной стороны Россия, с другой ЕС, а с третьей Конгресс, с которым ему все-таки нужно находить компромисс, ведь демократия в США – это не пустой звук.