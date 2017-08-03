Трамп опять заговорил о войне с Китаем

В окружении президента США Трампа изучают вопрос о том, чтобы начать реальную торговую войну с Китаем – или, по крайней мере, всерьез развязать боевые действия на отдельных направлениях. Речь идет о старинной и вроде бы забытой практике – приведении в действие вселяющей ужас 301-й статьи закона США о торговле от 1974 года. На ее основе проводится расследование незаконной торговой практики какой-либо страны и принимаются односторонние карательные меры. Как правило, повышение пошлин. В 80-е годы Штаты просто замучили такими расследованиями Японию, но после создания Всемирной торговой организации 301-я статья ни разу не пускалась в ход – ее карательные положения как-то малость не вяжутся с нормами ВТО. Об этом сообщает Обозреватель, передает replyua.net.
СМИ отмечает, что Трамп пугал этой штукой Китай во время избирательной кампании, потом вроде подружился с первого взгляда с председателем КНР Си Цзиньпином и вот новый поворот – Пекин, как считают в Вашингтоне, обманул Трампа и не выполнил свое обещание «обуздать» Северную Корею, которая вроде бы быстро идет к разработке межконтинентальной ракеты, способной ударить по Штатам. За нерадивость и лукавство Китай, по этой логике, нужно наказать и побудить к правильному поведению.
На китайском горизонте густо появилась 301-я с перспективой непредсказуемой битвы между двумя гигантами, которая ужасно не нужна сейчас председателю КНР Си Цзиньпину - у него уже осенью важнейшее испытание, съезд Компартии Китая, призванный определить в общих чертах новое руководство страны. Товарищу Си требуется полный контроль, полная стабильность по всем направлениям, срыв в отношениях с США в его планы сейчас совсем не входит.