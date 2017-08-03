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Эксперт: Трамп открыто заявил, что он будет прилагать все усилия, чтобы санкции против России не вступили в силу

Эксперт: Трамп открыто заявил, что он будет прилагать все усилия, чтобы санкции против России не вступили в силу
Президент США Дональд Трамп подписал Билль о санкциях, налагаемых на Северную Корею, Иран и Россию, но при этом заявил, что Закон сырой, принят впопыхах и с отклонениями от Основного Закона Штатов, так что выполнять его Трамп будет не так как этот Закон написан, а так как президент Трамп сочтет нужным, в соответствии с Конституцией США и правами президента.

Как пишет в своем блоге известный израильский политический эксперт и аналитик Соломон Манн, это не просто слова и извинения перед Россией за то, что Закон пришлось подписать, это намек России, что она может избежать выполнения билля о санкциях. Трамп в публичной манере дал сигнал не так Кремлю, как Европе, что он буде прилагать все усилия, которые ему даны Конституцией США, чтобы тормозить выполнение Закона.

Между тем, 5-6 августа Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле, где они обсудят ряд вопросов за закрытыми дверями. «По всей видимости причиной открытого высказывания Трампа о том, что он не собирается выполнять Закон о санкциях в отношении России, как раз является подготовка визита, поскольку политический штаб Трампа стремится не допустить дальнейшего ухудшения отношений с Россией, чего сейчас яростно добивается весь состав Конгресса», – отметил Соломон Манн.
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