Манн: подписанный документ о санкциях Трамп будет выполнять, как сочтет нужным

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал подписание Дональдом Трампом документа об ужесточении антироссийских санкций, сообщает replyua.net.
По его словам, он снова оказался прав, хотя это кому-то может показаться очень скучным. Манн отметил, что Дональд Трамп подписал документ о новых санкциях против России, но при этом от Трампа прозвучало заявление о том, что документ оказался очень сырым, и он был принят очень быстро, о чем свидетельствуют отклонения от Основных законов. «Выполнять его Трамп будет не так, как этот закон написан, а так, как Президент Трамп сочтет нужным, в соответствии с Конституцией США и правами Президента», считает Соломон Манн.
Эксперт ссылается на материал, опубликованный «Голосом Америки», где говорится о том, что Дональд Трамп уже выразил свои опасения и считает, что новый законопроект затруднит заключение соглашений, которые будут выгодны Соединенным Штатам. Кроме того, Трамп уверен, что эти санкции сблизят Китай, РФ и Северную Корею.