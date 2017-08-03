Маккейн: США наказали Россию за вторжение в Украину

Соединенные Штаты еще раз продемонстрировали, что хотят наказать Россию за ее агрессивные действия в Украине, и они ужесточают антироссийские санкции. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Джон Маккейн, американский сенатор-республиканец.
Маккейн подчеркнул, что новый документ заставит Путина и его режим заплатить высокую цену за агрессию в Украине. «Вступление в силу этого закона, который имел двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса, посылает четкий сигнал друзьям и врагам, что США будут привлекать государства к ответственности за агрессивное и дестабилизирующее поведение, что угрожает нашим национальным интересам и наших партнеров», заявил сенатор.
Напомним, что в среду, 2 августа, Трамп подписал документ об ужесточении антироссийских санкций. Многие эксперты считают, что этот день станет началом новой холодной войны между Россией и США, а санкции не будут сняты в течение нескольких десятилетий.