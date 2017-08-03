Макфол: эти санкции изменить практически невозможно

Новые антироссийские санкции были инициированы конгрессменами США по причине того, что они не доверяют нынешнему президенту Дональду Трампу, ведь он может выбрать совершенно другую политику по отношению к Кремлю. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь, такое мнение высказал Майкл Макфол, бывший посол США в России.
По его словам, парламентарии опасаются, что Трамп сдружится с Путиным, поэтому санкции были приняты таким образом, что Россия не сможет надеться на частичное снятие или смягчение этих ограничений. «Очень трудно изменить санкции, когда уже есть закон», подчеркнул дипломат. Макфол считает, что для снятия санкций требуется большой прорыв в отношениях между Россией и США, однако позитивной динамики пока не наблюдается. Бывший дипломат также рассказал, что был однажды на даче в Серебряном бору вместе с семьей.
Он отметил, что дача – очень мягкое слово. Дома, которые были предоставлены американским дипломатам, по оценке Макфола, скорее являются особняками. Напомним, что накануне, 2 июля, Дональд Трамп подписал документ об ужесточении антироссийских санкций.