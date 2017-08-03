Пономарь: Россия попала в тройку стран-изгоев

Нет никакой сенсации в том, что санкции против России были подписаны с так называемой сопроводиловкой от президента – в США это нормальная практика, и сопроводиловка силы не имеет, и на законы она не влияет.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. «Конгресс должен уважать волю народа, и главное во вчерашнем подписанном документе – это то, что против России США ввели страновые, а не отраслевые санкции. Кроме того, теперь из-за этих санкций Россия попала в первую тройку стран-изгоев, и нужно вспомнить, что во времена Рейгана СССР был империей зла», отмечает Пономарь.
По его словам, санкции очень гибкие и широкие, и токсичными могут объявляться любые контакты с РФ, ее экономикой, финансами, отраслями, компаниями, институтами. Также обозреватель подчеркнул, что главная особенность этих санкций заключается в том, что их ввели на десятилетия, и никто, кроме Конгресса США, не сможет их снять, и США будут добиваться ухода России из Украины и других государств.