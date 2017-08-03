Трамп пропонує провести найбільшу реформу за останні 50 років, яка вплине на всіх іноземців

Американський президент Дональд Трамп представив загалу законопроект під назвою «Підйом», яким пропонується, що США відмовиться від лотереї Green Card, яка донині надає громадянам іноземних держав виграти можливість на проживання та офіційне працевлаштування на території США, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Трамп назвав поданий ним законопроект «однією з найбільших реформ імміграційної системи за останні півстоліття». Над підготовкою документу також працювали сенатори Том Коттон і Девід Пердью. Законопроект Трампа пропонує замість лотереї Green Card запровадити так званий змагальний процес, який буде передбачати, що більші шанси на отримання посвідки на проживання матимуть ті іноземці, які говорять англійською мовою, спроможні фінансово утримувати себе та свою родину, а також мають ті професійні навички, які в першу чергу корисні та необхідні для економіки Сполучених Штатів Америки.
Варто зазначити, що так звана лотерея Green Cardабо ж програма «Імміграція за програмою віз для іммігрантів різних національностей» почала діяти з 1990 року. Кожного року уряд США визначає 50 тисяч переможців з тих країн, рівень імміграції з яких на територію США є історично низьким. Переможцям надається посвідка на проживання та дозвіл на працевлаштування.