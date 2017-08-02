У новому указі Трампа про санкції передбачено виділення 30 мільйонів доларів Україні

У законі «Протидія противникам Америки через санкції», який сьогодні підписав американський президент Дональд Трамп, передбачено надання коштів українській стороні для підтримки безпеки у енергетичній сфері країни. Про це передає replyua.net з посиланням на посольство України у США.
«Законодавчим актом передбачається створення« Фонду для протидії впливу Росії та виділяє в його бюджет 250 млн. доларів. на 2018-2019 фінансові роки. Для реалізації ідей,спрямованих на енергетичну безпеку України, очікується надання 30 млн. доларів», - підкреслюється в повідомленні. У дипломатичному відомстві зазначили, що США є прихильниками відновлення суверенітету і територіальної цілісності, а також засуджують та протидіють усім дестабілізуючим зусиллям російського політичного керівництва в Україні, не визнають незаконної анексії Криму урядом РФ чи відторгнення тієї чи іншої території України із застосуванням військової сили.
США також планують надати допомогу у реформуванні енергетичного сектора України та зменшення рівня залежності від енергетичних ресурсів Росії і у подальшому протидіяти проекту «Північний потік-2».