Віце-президент США висунув нові звинувачення Росії

Віце-президент США Майк Пенс висунув Російській Федерації звинувачення у минулорічній спробі перевороту в Чорногорії та спробі дестабілізувати територію Західних Балкан, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну заяву американський урядовець зробив, перебуваючи з офіційним візитом у Чорногорії. Пенс наголосив, що «наразі необхідно стояти на захисті того, що має значення, а також бути рішучими та безкомпромісними у боротьбі з агресією країн, чиї дії непередбачувані». За словами віце-президента США, Російська Федерація намагається силовими методами перекроїти кордони, визнанні міжнародною спільнотою, а також прагне дестабілізувати регіон Західних Балкан, підриваючи демократичні процеси. Пенс заявив, що саме Москва «намагалася за допомогою власних засланих агентів зірвати виборчий процес в Чорногорії в минулому році, вчиняла атаки на парламент та навіть намагалася вбити прем’єр-міністра, аби лише Чорногорія не приєдналася до НАТО».
Варто нагадати, в жовні, в день парламентських виборів, в Чорногорії були заарештовані 20 сербів, яких було звинувачено у плануванні збройних нападів на державні установи.