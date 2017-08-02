Трамп підписав закон про санкції проти Росії – Білий дім

У адміністрації президента Дональда Трампа офіційно підтвердили інформацію, що глава держави підписав законопроект про запровадження нових санкційних обмежень проти Російської Федерації, Ірану та Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
У повідомленні Білого дому з приводу підписання зазначається, що президент США ухвалив цей законопроект в середу, 2 серпня, хоча й вважає його зіпсованим через те, що «він посягає на повноваження виконавчої влади, але попри всі недоліки президент підписав його з метою збереження національної єдності Сполучених Штатів Америки».
Варто нагадати, у Європейському Союзі різко критикували санкції США проти Росії через побоювання, що вони можуть поширитися на європейські енергетичні компанії, які залучені до проекту «Північний потік – 2», а також слугують прикриттям для проведення політики в економічних інтересах Вашингтону та американських енергетичних компаній. Крім того, у Єврокомісії зазначали, що в разі, якщо США не проведуть консультації з ЄС, то Брюссель може задіяти дії у відповідь.