Восьмирічна громадянка США підкорила Кіліманджаро

Восьмирічній школярці зі Сполучених Штатів у супроводі батьків та брата вдалося піднятися на найвищу точку гори Кіліманджаро. Про це передає replyua.net з посиланням на Inside Edition. Таким чином, Роксі Геттер - наймолодша дівчинка, котра підкорила найвищу гору на африканському континенті. Втім, поки що невідомо, чи її досягнення внесуть до Книги рекордів Гіннесса. Протягом одного тижня разом зі своїм братом Беном, старшим від неї на два роки, та батьками Боббі і Сарою Геттер, Роксі минулого місяця опинилася на вершинні, розташованій на висоті 5895 метрів над рівнем моря.
На подібний крок американська сім’я наважилася, коли відпочивала в Танзанії. Як пояснив Боббі, з самого початку вони лише хотіли відправитися на сафарі, проте згодом їх товариш запропонував спробувати дістатися гори Кіліманджаро. «Я не вірю, що моя донька Роксі це змогла зробити, вона ні на мить не зупинялася, ні на що не скаржилася. Мене це дуже здивувало, проте я дуже радий за свою доньку», - розповів чоловік.
Боббі також зазначив, що відмінно таке складне завдання виконав і його син. Сара пояснила, що коли вони опинилося на гірській вершині, температура там буда мінус тринадцять градусів морозу, інформує журнал Travel + Leisure.