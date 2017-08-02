Для Трампа хотят купить самолеты, которые строились для российской компании

В американских ВВС начали обсуждать возможность закупки сразу нескольких лайнеров марки Boeing 747-8, строительство которых осуществлялось по заказу российского предприятия «Трансаэро», ныне объявленного банкротом. Как передает replyua.net, соответствующая информация была представлена журналистами телеканала CNN. В том числе известно, что на первых порах Военно-воздушные силы США хотели сами построить для американского президента самолеты, но в связи с очень большими затратами от этой идеи пришлось отказаться.
Затем в Вашингтоне на обсуждение была вынесена возможность приобретения и дальнейшего переоборудования сразу двух самолетов серии Boeing, которые строились после поступления заказа «Трансаэро». Уже в течение двух лет лайнеры находятся на стоянке в Калифорнии. В соответствии с данными CNN, представители ВВС США и компании Boeing подтвердили, что сейчас все еще продолжается переговорный процесс о закупке двух лайнеров Boeing 747-8. Но никаких подробностей о переговорах пока не поступало.
Отметим, что глава Белого дома Дональд Трамп для полетов использует самолет Boeing VC-25A, являющийся модифицированной версией коммерческого 747-го.