Трамп помог сыну составить заявление о встрече с адвокатом из России – Белый дом

В Белом доме уже подтвердили, что президент Дональд Трамп помогал своему старшему сыну составить специальное заявление для его встречи с юристом из России Наталией Весельницкой в процессе предвыборной кампании. Об этом передает replyua.net. Во время пресс-конференции Сара Хакаби Сандерс, являющаяся представительницей Белого дома, сказала, что нынешний президент озвучил собственные предложения, и так поступил бы любой отец с основой на имеющиеся у него ограниченные сведения.
Вместе с тем, Сандерс отказалась подтверждать ране полученные сведения о том, что Дональд Трамп мог диктовать текст заявления, которое писал его сын, подчеркнув, что глава государства только «вмешался». Сара Хакаби Сандерс назвала «правдивым» заявление сына главы Белого дома, так как в нем отсутствовали какие-либо неточности или искажения. К тому же, в ходе брифинга Сандерс обратилась к демократам и заявила, что они намеренно раздувают историю.
«Демократам хочется и дальше использовать эту историю как пиар и делают все, чтобы о ней постоянно говорили и писали в средствах массовой информации», — добавила она.