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Якщо піде він, то Трампу вже не вдасться підтримувати діалог з Путіним

Якщо піде він, то Трампу вже не вдасться підтримувати діалог з Путіним
Державний секретар США Рекс Тіллерсон може достроково піти у відставку, повідомляє телеканал CNN з посиланням на власні джерела, передає replyua.net. Якщо Тіллерсон дійсно піде з займаної посади, то це, безумовно, позначиться на великому спектрі міжнародних відносин і роботі з Росією, де до його фігури ставляться з величезною повагою, підкреслює видання. Тіллерсон – ключова фігура в адміністрації США, і якщо він вийде з гри, то це може завдати серйозного удару по Білому дому, вважають журналісти.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав останні публічні висловлювання президента Дональда Трампа на адресу генерального прокурора країни Джеффа Сешнс непрофесійними: глава Білого дому заявив, що не став би призначати його на таку посаду, якби знав про його намір самоусунутися від розслідування російського втручання.

Як зазначає телеканал, у глави Держдепу не раз були розбіжності з Трампом, а сам Тіллерсон активно висловлював свою точку зору, відмінну від позиції президента. Підкреслюється, що можливий складання своїх повноважень Тіллерсона може позначитися на російсько-американських відносинах. Нинішній держсекретар особисто знайомий з президентом Росії Володимиром Путіним, який свого часу нагородив його орденом Дружби. «Товариш Тіллерсон – шанована людина і російський орденоносець, у нього орден Дружби, ми його поважаємо і любимо», - говорив Путін про американського держсекретаря.
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