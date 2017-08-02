У Сенаті США затвердили нового директора ФБР

У вівторок, 1 серпня, рішення Сенату Сполучених Штатів Америки було затверджено на посаді директора Федерального бюро розслідувань американського правозахисника Крістофера Рея, інформує replyua.net з посиланням на Громадське.
Крістофер Рей відомий тим, що під час засідання сенатського комітету 12 липня, на якому розглядалася його кандидатура на посаду керівника ФБР, він заявив про готовність продовжити вивчення та оцінити спроби українських чиновників дискредитувати Дональда Трампа та представників його штабу, які, за його словами, могли бути під час виборів в США в минулому році.
Кандидатура Рея була запропонована президентом Трампом 7 червня. До цього відомство очолював Джеймс Комі, якого було призначено директором ФБР в 2013 році ще за президента Барака Обами. Варто нагадати, що довкола звільнення Комі, який опікувався розслідуванням щодо російського сліду в американських виборах та контактах Трампа з Росією, розгорівся скандал. Зокрема, з’явилася інформація, що саме керівництво Комі над розслідування щодо втручання РФ в вибори президента США і стали приводом для його звільнення і аж ніяк не «професійна некомпетентність», як заявляв журналістам Дональд Трамп.