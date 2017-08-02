валюта
СпецтемаСупрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

У Сенаті США затвердили нового директора ФБР

У Сенаті США затвердили нового директора ФБР
У вівторок, 1 серпня, рішення Сенату Сполучених Штатів Америки було затверджено на посаді директора Федерального бюро розслідувань американського правозахисника Крістофера Рея, інформує replyua.net з посиланням на Громадське.

Крістофер Рей відомий тим, що під час засідання сенатського комітету 12 липня, на якому розглядалася його кандидатура на посаду керівника ФБР, він заявив про готовність продовжити вивчення та оцінити спроби українських чиновників дискредитувати Дональда Трампа та представників його штабу, які, за його словами, могли бути під час виборів в США в минулому році.

Кандидатура Рея була запропонована президентом Трампом 7 червня. До цього відомство очолював Джеймс Комі, якого було призначено директором ФБР в 2013 році ще за президента Барака Обами. Варто нагадати, що довкола звільнення Комі, який опікувався розслідуванням щодо російського сліду в американських виборах та контактах Трампа з Росією, розгорівся скандал. Зокрема, з’явилася інформація, що саме керівництво Комі над розслідування щодо втручання РФ в вибори президента США і стали приводом для його звільнення і аж ніяк не «професійна некомпетентність», як заявляв журналістам Дональд Трамп.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
01 авг 2017
10233

«Их бомбил Киев»: популярный шоумен назвал Украину виновной в войне на Донбассе и оправдал аннексию Крыма

В интервью журналисту Дмитрию Гордону известный в Украине шоумен и композитор Владимир Быстряков заявил, что Россия не захватывала оккупированный Крым, а военные действия на Донбассе начали именно

01 авг 2017
7575

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, ведь хозяин Кремля, он же президент РФ Владимир Путин вчера подписал закон

01 авг 2017
5811

Блогер: Путіну врешті має дійти, що Крим доведеться повернути – з вибаченнями і з Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов»

Сьогодні Трамп підписав закон про введення глобальних санкцій проти Росії, а Канада ввела зону вільної торгівлі з Україною. Досить символічно і головне не дуже приємно для Росії. Чогось уже не чути

Последние новости

Блогер: чому боягуз Рогозін «почистив» свій Твіттер?

Блогер: окупанти перетворили Крим на пустелю

У Сенаті США затвердили нового директора ФБР

У Німеччині почали розслідувати факт візиту екс-депутата до окупованого Криму

У СБУ оприлюднили результатів обшуків у Запорізькій міськраді

Для президентських виборів потрібні мільярди – ЦВК

Тіллерсон намагається «помиритись» з КНДР

Вашингтон допускає, що відносини з Москвою можуть стати ще гіршими

Терористи знову перешкоджали діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі

Віце-президент США звернувся до Росії з приводу України

Черговий кривавий теракт в Афганістані

Эксперт: хитрость Путина не знает границ, но шоу продолжается

Кримський Бандерівець: хроніки розкрадання окупованого півострова

Тіллерсон зробив заяву щодо Донбасу

Кримський Бандерівець: світла смуга в Росії закінчилась з моменту вторгнення в Україну

Помимо Путина достанется и товарищу Ким Чен Ыну

Організатори Євробачення зробили висновки після скандалу з Самойловою і змінили правила конкурсу

Пресс-секретарь Белого дома: Трамп подпишет закон о санкциях, несмотря на задержку

Експерт назвав трюк, який може використати Трамп щоб не підписувати закон про санкції

Блогер: от і ще один «заслужений» і «народний» осоромився – пора йому валити «за поребрик»

 Новости за день