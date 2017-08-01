Тіллерсон намагається «помиритись» з КНДР

На фоні загострення стосунків між Корейською народно-демократичною республікою та Сполученими Штатами Америки, очільник зовнішньополітичного відомства США Рекс Тіллерсон перейшов до миролюбивої риторики на адресу Пхеньяну, - про це інформує з посиланням на ВВС новинний портал replyua.net.
Так, незважаючи успіхи КНДР у розробці ядерною зброї, Тіллерсон переконує, що Вашингтон не вважає Пхеньян ворогом. За словами Держсекретаря США, його держава не прагне повалити чи змінити правлячий в Північній Кореї режим, не намагається сприяти об’єднанню двох частин півострова, не збирається відправляти своїх військовослужбовців на північ від демаркаційної лінії (йдеться про кордон між Південною та Північною Кореєю – ред.). За словами Тіллерсона, Вашингтон не хоче бути загрозою для КНДР, але Пхеньян намагається стати загрозою для США, і тому останні змушені реагувати на це.
Нагадаємо, останнім часом Північна Корея дуже пожвавилась у питаннях випробування ядерної зброї. Тільки за минулий місяць вона провела два доволі успішних випробування міжконтинентальних балістичних ракет власного виготовлення, які за заявами Пхеньяну, можуть досягти території Сполучених Штатів.