Вашингтон допускає, що відносини з Москвою можуть стати ще гіршими

Керівник Державного департаменту США Рекс Тіллерсон визнав, що американсько-російські відносини досягли низького рівня, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки заявив під час брифінгу в вівторок, 1 серпня, у Вашингтоні. Тіллерсон підкреслив, що наразі відносини з Російською Федерацією можуть стати ще гіршими. Нинішні відносини між Москвою та Вашингтоном Тіллерсон назвав такими, що перебувають у «глибокому стресі». За словами глави Держдепу, про це свідчить його досвід візиту до Москви та зустрічі в Кремлі з президентом Володимиром Путіним. Він також додав, що мова йде про найбільший історично низький рівень відносин між двома країнами з часів Холодної війни.
Варто нагадати, цього тижня очікується, що президент США Дональд Трамп підпише закон про нові санкції проти РФ, які раніше були ухвалені обома палатами Конгресу США. У відповідь на це Москва заявила про запровадження контрзаходів, а саме зменшення чисельності співробітників дипмісій США в РФ до числа 455 осіб, а також позбавлення американських дипломатів права користуватися складськими приміщеннями в Москві та дачею в Срібному Бору.