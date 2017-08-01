Віце-президент США звернувся до Росії з приводу України

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс звернувся до Російської Федерації з закликом, аби та поклала край спробам дестабілізувати Україну, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідна заява прозвучала під час візиту американського високопосадовця до Грузії. Пенс наголосив, що ті санкції, законопроект про який, має узгодити вже цього тижня президент США Дональд Трамп, «є чітким посланням офіційного Вашингтону та закликом до європейських партнерів, аби ті приєдналися до американської сторони та вимоги, аби Російська Федерація припинила свою дестабілізуючу діяльність в Україні, а також покінчила з підтримкою таких ізгоїв як Сирія, Іран та Північна Корея».
Варта нагадати, напередодні речниця адміністрації президента США Сара Сандерс в розмові з журналістами заявляла, що глава держави ще не поставив свій підпис під законопроектом про санкції проти Росії, але має це зробити протягом тижня, як і було анонсовано раніше. Сандерс запевнила, що затягування процесу підпису законопроекту про санкції немає, а все відбувається відповідно встановленої юридичної процедури.