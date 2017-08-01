Помимо Путина достанется и товарищу Ким Чен Ыну

Такое впечатление, что весь мир замер в ожидании подписания президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях. При этом в Украине большинство экспертов обсуждают этот закон в отношении исключительно России. Это и понятно, ведь наш прямой интерес, чтобы Россия под воздействием санкций перестала вести агрессивную политику по отношению к Украине. В то же время эксперты отмечают, что, если закон будет подписан, не меньше России достанется Северной Корее, и именно ее лидеру товарищу Ким Чен Ыну. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.
Эксперты отмечают, что, несмотря на упоительный хаос в Белом доме и некоторый развал в Госдепе, американцы закрутили в Совете безопасности ООН интересную интригу – они предлагают впервые ввести санкции лично против лидера КНДР товарища Ким Чен Ына. До сих пор первых лиц в Пхеньяне какие-либо меры такого рода никогда не касались. По крайней мере напрямую.
О возможном содержании санкций против Кима конкретно пока не говорят, но, судя по всему, речь идет о замораживании неких вкладов за рубежом. Ход это будет очень резкий – замах ведь на фактическое божество, на мистическую основу режима в Северной Корее. Впрочем, знающие люди говорят, что американское предложение ввести личные санкции против товарища Кима – это все же часть торга, который призван побудить Китай согласиться на нечто чуть менее шокирующее, но более жесткое, чем раньше. Например, на то, чтобы внести в список новых санкций Совбеза ООН ограничения на поставки нефти в КНДР. Что, кстати, может затронуть и Россию. Маневры продолжаются, а компромиссный проект резолюции о наказании Пхеньяна за его межконтинентальные ракетно-ядерные упражнения пока не готов.