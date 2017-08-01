Пресс-секретарь Белого дома: Трамп подпишет закон о санкциях, несмотря на задержку

На проходящем в эти минуты ежедневном пресс-брифинге в Белом доме пресс-секретарь Сара Хакаби-Сандерс в ответ на вопрос журналистов о подписании закона о санкциях, ответила, что «президент Трамп подпишет его, несмотря на задержку. Он изучает законодательный процесс и затем подпишет закон. Мы вам сообщим об этом». Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на CNN.
Журналисты напоминают, что у Дональда Трампа есть срок до 8 августа, чтобы подписать закон или ветировать его. Правда, есть один нюанс. Палата Представителей, инициировавшая закон, завершила сессию и ушла в отпуск до 5 сентября. Пока неизвестно, назначил ли спикер Райан официально кого-то ответственным за получение возможных вето от президента. Если назначил, Трамп обязан отреагировать на закон до 8 августа, так же, как если бы Конгресс был на сессии.
Если спикер Райан не назначил уполномоченного представителя, то президент теоретически может сыграть и в очень нехорошую игру, просто проигнорировав закон. В этом случае закон пропадет, такая ситуация называется «pocket veto». Остается лишь надеяться, что последнее не случится. Либо же уполномоченный представитель для получения возможных вето был назначен.