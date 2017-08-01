США запропонували Саакашвілі отримати грін-карту

Екс-президенту Грузії та керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїлу Саакашвілі, який наразі перебуває на території Сполучених Штатів Америки, пропонували отримати грін-карту для проживання на американській території, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Про це сам політик заявив під час розмови з журналістами через відеозв’язок. Саакашвілі розповів, що він має як туристичну, таку і робочу візу США, яку він взяв ще в 2014 році. Що ж стосується пропозиції отримання грін-карти, яка дозволяє не громадянам США офіційно проживати на території країни, то політик відмовився від неї. Щоправда розповідаючи про візи, Саакашвілі не уточнив, у яких саме паспортах вони є, бо ж паспорти громадянина України та Грузії є уже недійсними для нього.
Політик, розмовляючи з представниками українських ЗМІ, вкотре наголосив, що він бажає повернутися до України, але поки не розголошує як і коли це можливо буде зробити. Водночас екс-голова Одеської ОДА заявив, що він буде через суд повертати український паспорт, а також він має наміри бути присутнім на відповідному засіданні в суді. Крім того, Саакашвілі вкотре висунув звинувачення на адресу президента Петра Порошенка, що той позбавив його громадянства України, намагаючись таким чином прибрати свого політичного конкурента.