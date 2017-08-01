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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

После нового пакета санкций против России, Трамп пойдет на поставки вооружений Украине, – Березовец

После нового пакета санкций против России, Трамп пойдет на поставки вооружений Украине, – Березовец
Соединенные Штаты перенимают манеры России комментировать ужесточение политики издевательскими комментариями. Вице-президент Майк Пенс выразил сожаление тем, что США вынуждены ввести новые санкции в отношении Кремля и выразил надежду на улучшение двусторонних отношений после выполнения Россией своих обязательств. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политтехнолог Тарас Березовец.

По его словам, миссия Путина в Гамбурге оказалась провалена. Тарас Березовец подчеркивают, что, откровенно говоря, у Путина шансов договориться о прорыве в отношениях с Трампом изначально не было. «Туман иллюзий относительно перезагрузки развеялся очень быстро. Вашингтонская элита сегодня живет в жесткой антироссийской повестке и потому выбора нет у самого Трампа. Высылка американских дипломатов из России уже ни на что не влияет. Это констатация факта уровня двусторонних отношений, но и это не конец», – написал Березовец.

Он добавляет, что после передачи Пентагоном Белому дому предложения о поставках оружия в Украину ситуация становится еще хуже. Отказ Трампа военному ведомству только приведет к новому кризису, потому, по всей видимости, Трамп пойдет на поставки вооружений Украине. В преддверии грандиозного футбольного праздника – ЧМ по футболу Путину придется выбирать – усиливать эскалацию на востоке Украины и поставить под угрозу его проведение или смириться с очередным унижением. Тарас Березове отмечает, что американцы все хорошо просчитали и поставили Путина перед развилкой – плохой выбор или еще хуже, при этом не следует забывать, что президентские выборы в РФ не за горами.
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