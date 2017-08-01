Габриэль заявил, что Трамп не подпишет документ о санкциях против РФ, но президент США уже это сделал!

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, еще не подписал документ об ужесточении санкций против России, и не сделает этого, пока не проведет необходимые консультации со своими европейскими коллегами.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление прозвучало от Зигмара Габриэля, главы внешнеполитического ведомства Германии. «Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами», заявил глава МИД. Однако несколько минут назад Майк Пенс, вице-президент США, сообщил новость-молнию – Трамп подписал указ об ужесточении антироссийских санкций. Об этом сообщает Газета.ру.
«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против России. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», заявил Пенс.