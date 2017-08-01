Вашингтон рассматривает несколько сценариев ответа на санкции России

В Белом доме начали изучать варианты ответных мер на действия России, которая высылает в США американских дипломатов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на американские источники, об ответных мерах рассказала Сара Сандерс, новый пресс-секретарь администрации президента.
Видео с заявлением было размещено в YouTube. «Сейчас мы изучаем варианты. Когда у нас будет что сказать, мы дадим вам знать», - заявила пресс-секретарь во время брифинга, состоявшегося накануне. Кроме того, Дональд Трамп пока никак не комментирует решение властей России, а также не подписывает документ о расширении антироссийских санкций, хотя накануне Майк Пенс, вице-президент США, находясь с визитом в Эстонии, заявил о том, что в ближайшее время глава Соединенных Штатов обязательно подпишет этот законопроект.
25 июля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. 27 июля за этот документ проголосовали в Сенате. Законопроект поступил на утверждение президента Трампа – президент должен его подписать.