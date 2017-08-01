Маккейн: Путин заплатит за нападение на американскую дипломатию

Джон Маккейн, американский сенатор-республиканец, прокомментировал решение российских властей сократить число сотрудников дипмиссии США в РФ.
Как информирует replyua.net, об этом сенатор написал на своей странице в Твиттере. «Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию», - отметил Маккейн. Напомним, что Россия заявила о сокращении штата сотрудников американской дипмиссии в России сразу на 755 человек. Также власти РФ «отняли» дипсобственность американцев в Серебряном Бору. Такие действия стали ответной мерой на указ Барака Обамы, подписанный еще в конце прошлого года.
Власти РФ не предпринимали никаких действий семь месяцев, ожидая, что США вернут российскую дипсобственность, но этого не произошло. Напомним, что в самое ближайшее время Дональд Трамп должен подписать документ о введении новых антироссийских санкций.