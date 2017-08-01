США зафиксировали высокий уровень активности северокорейской подводной лодки

Телеканал CNN проинформировал о том, что Соединенные Штаты зафиксировали очень высокий уровень активности подводной лодки Военно-морских сил Северной Кореи, передает replyua.net.
В сообщении телеканала говорится о том, что слишком активное поведение подлодки может свидетельствовать о новых испытаниях баллистических ракет. Речь идет о системе холодного запуска – при запуске ракеты применяется пар высокого давления, чтобы вывести ракету из контейнера до того, как запылает реактивная струя двигателя. Напомним, что несколько дней назад США получили новое предупреждение от Ким Чен Ына, северокорейского лидера.
На днях КНДР запустила еще одну ракету в сторону Японии, после чего лидер Северной Кореи заявил о том, что запуск стал еще одним предупреждением – КНДР продолжит испытания и никогда не свернет свою ядерную программу, а санкции, вводимые США, убеждают КНДР в том, что она на правильном пути.