После встречи с Путиным Трамп с борта самолета сообщил своему сыну, как вести себя со следствием

Одна из ведущих газет США The Washington Post сообщила в понедельник вечером, что версия ответа о том, что Трамп-младший, Манафорт и Кушнер обсуждали в июне 2016 года на встрече с российской посланницей адвокатом Весельницкой вопросы усыновления американцами российских сирот, была продиктована Дональду-младшему его отцом, президентом, с борта президентского самолета на пути из Гамбурга с саммита G20 домой.
Журналисты отмечают, что это еще один серьезный факт для расследования спецпрокурором Робертом Мюллером препятствования правосудию со стороны президента, поскольку в данном случае речь идет о вмешательстве с целью сокрытия фактов сотрудничества высокопоставленных представителей предвыборного штаба Трампа с российскими представителями.
The Washington Post подчеркивает, что другое интересное наблюдение состоит в том, что только в пятницу, назначив Джона Келли новым руководителем аппарата Белого Дома, Дональд Трамп поставил ему задачу прекратить утечки в прессу информации от сотрудников администрации. И вот, через три дня новая громкая утечка, с новой, серьезно компрометирующей президента информацией.