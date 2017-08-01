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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Трамп вирішив звільнити нового директора з комунікацій

Трамп вирішив звільнити нового директора з комунікацій
Американський президент Дональд Трамп підписав указ про звільнення Ентоні Скарамуччі, який до цього обіймав посаду керівника зі зв’язків із громадськістю. Про це передає replyua.net з посиланням на The New York Times. У інтерв'ю виданню відразу три джерела зазначили, що прийняття рішення щодо звільнення було прийняте через вимогу нового очільника адміністрації Джона Келлі всього за кілька днів після того, як вже звільнений американський високопосадовець дуже грубо оцінив діяльність працівників попереднього штабу Трампа.

Таким чином, багатого фінансиста із Нью-Йорка позбавили посади лише через десять днів після призначення. Втім, і за цей короткий час через Скарамучі пересварилися між собою чи не всі працівники у Білому домі. Після початку його діяльності заяву про відставку написав Шон Спайсер вже колишній прес-секретар. Крім того, було звільнено главу президентської адміністрації США Рейнса Прібуса. Наразі залишається невідомо, чи буде Скарамуччі і надалі працювати у Білому домі, чи його остаточно звільнять.

Нагадаємо, що під час передвиборчих перегонів Ентоні Скарамуччі спочатку різко критикував Трампа, проте згодом змінив свою думку.
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