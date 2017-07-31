У Пентагоні та Держдепі є плани щодо надання Україні летального озброєння – ЗМІ

Міністерство оборони США спільно з Державним департаментом розробили план постачання до України летального озброєння, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну інформацію оприлюднило американське видання Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела серед владних кіл. За даними журналістів, спільно розроблений військовими та дипломатами план передбачає надання офіційному Києву протитанкових комплексів та інші види оборонних озброєнь. Однак наразі, як зазначають журналісти, цей план ще не бачив президент Дональд Трамп і нині очікується, коли відповідні напрацювання затвердить Білий дім. Щоправда інші джерела адміністрації президента США заявили американському виданню, що жодних рішень з приводу летального озброєння для України у Вашингтоні наразі не ухвалювали. Натомість речниця Пентагону заявила, що в Міноборони США «ще остаточно не визначилися» щодо питання надання летального озброєння для України, хоча анонімні джерела цього ж відомства повідомляють, що міністр оброни США Джеймс Меттіс вже затвердив цей план.
Варто нагадати, раніше спецпредставник Держдепу США по Донбасу заявляв, що в Вашингтоні активно обговорюють питання надання Україні оборонного озброєння.