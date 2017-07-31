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Посольство США у РФ зробило невтішні прогнози для росіян

Посольство США у РФ зробило невтішні прогнози для росіян
Дипломатичне представництво США на території Російської Федерації виступило з заявою на тлі новин про те, що російська влада вимагає зменшити чисельність співробітників американських диппредставництв в Росії, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, прес-секретар посольства США в Росії заявив в коментарі журналістам, що скоріше за все після того, як вони реалізують вимогу влади РФ щодо скорочення дипмісії на 755 осіб, варто очікувати зниження оперативності роботи як посольства США, так і американських консульських установ. У відомстві зазначають, що наразі ще зарано робити будь-які прогнози, але вже нині можна сказати, що таке суттєве скорочення вплине на консульські операції. Водночас представник американського посольства додав, що в питанні щодо видачі віз, вони «ще оцінюють вплив такого обмеження».

Нагадаємо, 28 липня у МЗС РФ заявили про запровадження «дипломатичних санкцій» проти США. Згідно з вимогою офіційної Москви, до 1 вересня чисельність співробітників дипломатичних представництв США на території Росії не має перевищувати 455 осіб, а також з 1 серпня американські дипломати позбавляються права користуватися дачею та складськими приміщеннями в Москві.
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