Посольство США у РФ зробило невтішні прогнози для росіян

Дипломатичне представництво США на території Російської Федерації виступило з заявою на тлі новин про те, що російська влада вимагає зменшити чисельність співробітників американських диппредставництв в Росії, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, прес-секретар посольства США в Росії заявив в коментарі журналістам, що скоріше за все після того, як вони реалізують вимогу влади РФ щодо скорочення дипмісії на 755 осіб, варто очікувати зниження оперативності роботи як посольства США, так і американських консульських установ. У відомстві зазначають, що наразі ще зарано робити будь-які прогнози, але вже нині можна сказати, що таке суттєве скорочення вплине на консульські операції. Водночас представник американського посольства додав, що в питанні щодо видачі віз, вони «ще оцінюють вплив такого обмеження».
Нагадаємо, 28 липня у МЗС РФ заявили про запровадження «дипломатичних санкцій» проти США. Згідно з вимогою офіційної Москви, до 1 вересня чисельність співробітників дипломатичних представництв США на території Росії не має перевищувати 455 осіб, а також з 1 серпня американські дипломати позбавляються права користуватися дачею та складськими приміщеннями в Москві.