В Белом доме Трампа новый рекорд

Коммуникативный директор Энтони Скарамуччи ушел в отставку через 11 дней после своего назначения. Предыдущий рекорд установил советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн, который был отправлен в отставку через 24 дня после начала работы. Скарамуччи был назначен на должность и сразу же с должности пресс-секретаря ушел Шон Спайсер. Об этом сообщает Обозреватель, передает replyua.net.
Журналисты отмечают, что назначение Скарамуччи сопровождалось интригой. Сразу появилась информация в СМИ о его чрезмерном богатстве. На следующий день после назначения Скарамуччи или через день был отправлен в отставку шеф аппарата Белого дома Рейнс Прайбас. Сегодня шефом аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, а Скарамучи в этот же день ушел в отставку.
Эксперты отмечают, что не так давно назначенный по инициативе Трампа Генеральный прокурор Джефф Сешенс тоже начал намекать на свою отставку. Появились сообщения о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон намерен до конца года уйти с должности. Правда, сам Тииллерсон опроверг такие слухи, но сам факт ее появления тоже о чем-то свидетельствует, ведь, как известно, дыма без огня не бывает. Похоже, что слухи о хаосе в Белом доме не являются преувеличенными.