Крок назад: Трамп звільняє Скарамуччі, призначення якого стало скандалом у Білому домі

Речниця президентської адміністрації США Сара Сандерс виступила з офіційною заявою, що призначений 10 днів тому Ентоні Скарамуччі на посаду директора з питань комунікацій, покидає Білий дім, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Останнім часом у адміністрації Трампа відбулося багато кадрових змін. Зокрема, після того, як Трамп призначив фінансиста Ентоні Скарамуччі на посаду директора з питань комунікацій, про своє бажання піти у відставку заявив речник Білого дому Шон Спайсер, який обіймав цю посаду з того часу, як Трамп офіційно став главою держави. Відомо також, що Скарамуччі перебрав на себе частково обов’язки Спайсера, який згодом заявив, що він не погоджується рішенням Трампа про призначення Скарамуччі.
Минулого тижня в Білому домі сталася ще одна кадрова перестановка. Дональд Трамп оголосив про своє рішення звільнити Рейнса Прібуса з посади глави апарату Білого дому і призначити на це місце Джона Келлі, який напередодні був керівником Міністерства внутрішньої безпеки США. Але призначення Келлі не минулося безслідно. Вже в понеділок, 31 липня, стало відомо, що після 10 днів роботи Скарамуччі йде з адміністрації президента США. В офіційній заяві зазначається, що він вважає «за краще дати Джону Келлі чистий простір і змогу створити свою команду». Натомість американські ЗМІ повідомляють, що між Скарамуччі та Келлі присутній конфлікт інтересів і в цьому протистоянні Трамп ухвалив рішення на користь останнього.