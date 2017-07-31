Ждите санкций: Пенс анонсировал подписание документа Дональдом Трампом

Майк Пенс, вице-президент США, сегодня побывал в Эстонии, где заявил о том, что Дональд Трамп, американский президент, собирается подписать документ о введении новых антироссийских санкций. Как передает replyua.net, такой пост появился на странице Пенса в Твиттере.
«В знак нашей приверженности очень скоро Дональд Трамп подпишет закон об усилении и кодификации санкций США против России», - отметил вице-президент. Также он написал о том, что последние шаги России (выдворение американских дипломатов из страны) никак не повлияют на обещания, данные Вашингтоном своим союзникам. ««Недавние дипломатические действия Москвы не задержат обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций», - добавил Пенс.
Напомним, что в РФ приняли решение о высылке 755 американских сотрудников дипмиссий. Позже Песков прокомментировал решение. Пресс-секретарь президента России отметил, что речь идет не только об американцах, но и россиянах, которые работают в посольствах.