США могут заморозить выдачу виз гражданам России

В Washington Post вышел развернутый материал относительно дипломатических угроз России в адрес США. Об этом в своем блоге пишет известный украинский аналитик и блогер Павел Нусс.
По его словам, кроме всего прочего, в материале приводится комментарий экс-посла США в России Майкла Макфола, который уполномочен был дать четкий месседж Кремлю о том, что, в случае сокращения численности диппредставительства США в Москве, как «ответные санкции Кремля против Вашингтона», этот шаг увеличивает вероятность появления новых, возможно, асимметричных «репрессий» Соединенными Штатами сразу же после действий Москвы.
Как пишет аналитик, этими репрессалиями будет фактическая заморозка выдачи виз гражданам России, ну, или значительное затягивание сроков их выдачи. Об этом всем российские дипломаты даже не пытаются рассказать россиянам, которые продолжают думать, что ответные санкции России, которые в Кремле называю зеркальными, ударит и утихомирит американцев. На самом же деле, своими необдуманными решениями российские чиновники могут еще больше усложнить жизнь своим соотечественникам.