Трамп собирается ввести санкции против Китая

Источник в Белом доме заявил о том, что администрация президента США рассматривает вопрос о введении санкций против Китая. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Politico, источник отметил, что Трамп рассматривает несколько вариантов санкций.
«Помощники Трампа встретились в минувшие выходные, и продолжат дискуссии в понедельник, а окончательное решение ожидается на этой неделе», сообщил источник. Отмечается, что Дональду Трампу передали документы, которые предусматривают введение самых разных ограничений: экономические санкции, торговые санкции, но источник при этом считает, что пока рано заявлять о том, что будет принят один из этих пакетов. Поводом для рассмотрения санкций против Китая послужила позиция КНР по отношению к Северной Корее.
В Белом доме считают, что Китай не торопится оказывать давление на КНДР, а это необходимо делать из-за регулярных ракетных испытаний, а также угроз властей Северной Кореи в адрес других государств. Ранее Ким Чен Ын грозился США применить ядерное оружие, а также отметил, что КНДР не собирается сворачивать ядерную программу.