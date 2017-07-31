Госдеп США рассматривает еще один пакет санкций в ответ на действия России

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили о том, что считают необоснованными ответные меры России и готовят зеркальные санкции. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, представитель Госдепа заявил, что мера, которую выбрала Москва, была необоснованной и вызывает сожаление, однако Вашингтон на этом не остановится и будет готовить ответные шаги.
«Мы оцениваем последствия такого сокращения числа сотрудников дипмиссии США и разрабатываем ответные меры», заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Напомним, что в России решили сократить численность дипломатического персонала США на 755 человек, чтобы уровнять число российских и американских дипломатов в США и РФ.
Такие действия стали ответом на указ Барака Обамы, подписанный еще в конце прошлого года – тогда в течение 72 часов из США выдворили три десятка дипломатов, а также изъяли дипсобственность. Россия не предпринимала ответных мер на протяжении семи месяцев, ожидая, что США вернут дипсобственность.