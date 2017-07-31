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В Госдепе прокомментировали санкции РФ против США

В Госдепе прокомментировали санкции РФ против США
Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов заявил о том, что решение Кремля о сокращении числа американских дипломатов в России является необоснованным.

Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, также представитель отметил, что такие действия России могут вызывать только сожаление. «Это вызывает сожаление и ничем не оправданный акт», подчеркнул сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Напомним, что Владимир Путин, президент России, накануне заявил о том, что 755 американских дипломатов должны покинуть Россию. Такое решение было принято спустя 7 месяцев после того, как Барак Обама, будучи в должности президента США, подписал указ о выдворении российских дипломатов из США. Также у РФ отобрали дипсобственность.

Россия не стала принимать ответных действий, однако после того, как стало известно о введении новых санкций против РФ, Москва решила ответить Вашингтону. Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, ранее заявил, что эти санкции могут помочь наладить отношения с РФ, в ответ на это в Москве посмеялись.
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