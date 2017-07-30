Віце-президент США зробив заяву з приводу дій Росії на Донбасі

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс, який відбув в Європу і мав в неділю, 30 липня, офіційні візити з керівництвом Естонії, зробив заяву з приводу дій Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Голос Америки.
Зокрема, американський посадовець, виступаючи перед журналістами разом з прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, прокоментував санкції США проти РФ, які стали гарячою темою для міжнародної преси. Пенс зазначив, що Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що російські дестабілізуючі дії та підтримка злодійських політичних режимів й дій в Україні є неприйнятним. Віце-президент США також нагадав, що Трамп висловив свою готовність підписати законопроект про нові санкції проти РФ, чітко демонструючи, що офіційний Вашингтон має сподівання на те, що поведінка Москви зміниться як по відношенню до України, так і щодо підтримки злочинних режимів в КНДР та Ірані, проти яких також передбачено запровадження нових санкцій.
Крім того, Пенс додав, що Трамп послав його в Європу з чітким повідомленням, що його передвиборчий лозунг «Америка понад усе» не означає «Америка наодинці», тому він, відвідуючи країни Балтії, Грузію та Чорногорію прагне донести, що «Вашингтон стоїть на одному боці з східноєвропейськими союзниками заради свободи і це велика честь для американців».