США вжили жорстких заходів у відповідь на ракетні випробування в КНДР



Сполучені Штати Америки неабияк стурбовані ракетними випробуваннями, які проводить Пхеньян, а тому змушені жорстко реагувати на них, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.



Так, у Пентагоні похвалились, що успішно випробували рухомий протиракетний комплекс наземного базування THAAD. Відповідний комплекс буде розміщено на Алясці, яка знаходиться у зоні ймовірного враження міжконтинентальними ракетами Північної Кореї. Військові



Крім того, американці провели кілька польотів винищувачів B-1 над територією Корейського півострова. У навчаннях також брали участь літаки найближчих союзників Вашингтону в регіоні – Японії та Південної Кореї. У Пентагоні не приховують, що навчання проводились у відповідь на ракетні випробування, які нещодавно проводились Пхеньяном – відповідно до заяви американців, таким чином вони демонструють незмінну відданість своїм союзникам. Нагадаємо, що запуски, здійснені КНДР цієї п’яниці, були вже другими за цей місяць. Пхеньян запевняє, що розроблена ними балістична ракета здатна досягти території США.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Сполучені Штати Америки неабияк стурбовані ракетними випробуваннями, які проводить Пхеньян, а тому змушені жорстко реагувати на них, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.Так, у Пентагоні похвалились, що успішно випробували рухомий протиракетний комплекс наземного базування THAAD. Відповідний комплекс буде розміщено на Алясці, яка знаходиться у зоні ймовірного враження міжконтинентальними ракетами Північної Кореї. Військові США наголосили, що пуск ракети було здійснено одним із літаків ВПС США, а система ППО провела її успішне перехоплення.Крім того, американці провели кілька польотів винищувачів B-1 над територією Корейського півострова. У навчаннях також брали участь літаки найближчих союзників Вашингтону в регіоні – Японії та Південної Кореї. У Пентагоні не приховують, що навчання проводились у відповідь на ракетні випробування, які нещодавно проводились Пхеньяном – відповідно до заяви американців, таким чином вони демонструють незмінну відданість своїм союзникам. Нагадаємо, що запуски, здійснені КНДР цієї п’яниці, були вже другими за цей місяць. Пхеньян запевняє, що розроблена ними балістична ракета здатна досягти території США.