Американские бомбардировщики совершили полет над Корейским полуостровом

29 июля, в субботу, над Корейским полуостровом пролетели два бомбардировщика В-1В, принадлежащие Военно-воздушным силам США.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, представители Военно-воздушных сил США уже заявили о том, что полет военных самолетов стал ответным действием на запуск ракет в Северной Корее. Бомбардировщики вылетели с авиабазы США в Гуаме, к ним присоединились японские и южнокорейские истребители. Напомним, что в текущем году КНДР уже неоднократно производила запуски баллистических ракет. После очередного запуска Ким Чен Ын, лидер КНДР, заявил о том, что это было серьезным предупреждением Соединенным Штатам.
По его словам, если США и дальше будут вводить санкции и угрожать Северной Кореи, власти КНДР никогда не свернут ядерную программу и будут дальше производить ядерное оружие. 29 июля в КНДР сообщили, что запуск 28 июля стал вторым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".