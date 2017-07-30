Яковина: это хорошие санкции, надо брать

Главной темой последних дней остаются санкции США против Ирана, России и КНДР, и нужно разобраться, что эти санкции будут означать для российской экономики. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет корреспондент Иван Яковина.
По его словам, если он правильно понимает, то самый большой ущерб для российской экономики будет нанесен с помощью запрета Соединенных Штатов на финансирование госдолга. «Еще один момент, важный лично для Владимира Путина и его друзей, – это внимательная слежка за российскими высшими чиновниками и олигархами на предмет операций с деньгами сомнительного происхождения. Их просто лишат возможности хранить наворованное на Западе, а это уже очень серьезно. В общем, хорошие санкции, надо брать», отмечает корреспондент.
По его словам, Москва спустя несколько месяцев все-таки решила ответить США за то, что Обама выслал из страны российских дипломатов, и он считает, что Россия на этом не остановится и скоро введет и другие антиамериканские санкции, поскольку она слишком долго молчала.