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Вашингтон співпрацюватиме у питанні санкцій проти РФ з іншими союзниками – Тіллерсон

Вашингтон співпрацюватиме у питанні санкцій проти РФ з іншими союзниками – Тіллерсон
Сполучені Штати Америки мають наміри співпрацювати з країнами-партнерами у питанні, яке стосується нових санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив американський держсекретар Рекс Тіллерсон у суботу, 29 липня, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Мова йде також про санкційні обмеження, які США застосує проти Ірану та Північної Кореї. Тіллерсон наголосив, що Вашингтон зацікавлений у тому, щоб покращити відносини з Москвою і він має сподівання, що дві країни зможуть співпрацювати щодо ключових глобальних питань і необхідність в санкціях відпаде. Для цього, як зазначив Тіллерсон, потрібні відповідні дії від Москви. Водночас держсекретар підкреслив, що майже одностайне голосування за проект закону про санкції показує рішучу волю американців, які також прагнуть, аби РФ зробила перші кроки для поліпшення взаємин з США.

Варто нагадати, у Європейському Союзі розкритикували нові санкції США проти Росії. У Брюсселі вважають, що під ці санкційні обмеження можуть потрапити також європейські енергетичні компанії, а також є думка, що прикриваючись санкційною політикою, Вашингтон прагне діяти в інтересах американських енергетичних компаній.
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