У Вашингтоні зробили заяву з приводу контрзаходів Росії

Після того, як свою офіційну заяву з приводу російських обмежень для американських дипломатів зробило посольство США в Москві, з ще однією заявою виступив Державний департамент Сполучених Штатів Америки, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Речниця відомства Хезер Науерт зазначила, що Вашингтон висловлює з приводу рішення офіційної Москви сильне розчарування та протест. Вона також додала, що позицію американської сторони висловив під час телефонної розмови державний секретар США Рекс Тіллерсон керівнику Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову. Також з заявою з цього приводу до заступника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Рябкова звернувся посол США в Росії Джон Теффт.
Варто нагадати, днем раніше у Росії зробили оголошення, що вони вимагають, аби до 1 вересня кількість американських дипломатів на території РФ зменшилась до 455 осіб. Також Росія закриває доступ співробітникам дипломатичних установ США до складських приміщень у Москві та однієї із дач, якою користувалися американські дипломати.