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Найтяжчий вибір президента США: Трамп думає, який з чотирьох варіантів йому обрати

Найтяжчий вибір президента США: Трамп думає, який з чотирьох варіантів йому обрати
Законопроект щодо дев’ятого пакету санкцій стосовно Росії вже лежить на столі президента США Дональда Трампа. Політолог-міжнародник Борис Тізенгаузен в ефірі «Громадського радіо» розповів про можливі чотири варіанти дій, які може вчинити президент США в законодавчому полі. Перший: він підписує документ в тому вигляді, в якому йому його подали конгресмени. Тоді можна взагалі забути про дружбу з Москвою на довгі роки. Тим більше, вранці прийшла новина, що Москва застосовує симетричні санкції, не чекаючи підписання документа.

Як зазначив експерт, другий шлях: Трамп не підписує і ветує закон. Це один з найгірших варіантів для Трампа, тому що тоді законопроект повертається до Конгресу, який долає вето Трампа двома третинами голосів, закон все одно приймається, але Трамп отримує величезні проблеми з однопартійцями-республіканцями, недовіра суспільства і нерозуміння з боку виборців. Третій варіант: взагалі нічого не робити. За законами США, якщо законопроект потрапляє на стіл до президента США, і він з ним нічого не робить, через десять днів законопроект автоматично стає законом навіть без підпису Трампа. Це теж дуже поганий варіант, тому що всі розуміють, що законопроект вступив в силу, але Трамп покаже себе боягузливим і безхребетним політиком.

Політолог зауважив, що ще є четвертий варіант: Трамп може ветувати законопроект з позначкою «санкції недостатньо жорсткі». Цю версію озвучив новий спікер Білого дому Скарамуччі. Звичайно, ця версія трохи космічна. Націлена вона абсолютно на інше: відправити документ на доопрацювання і дати Росії певний часовий люфт. Маючи запас часу, російські компанії, перебудують певну структуру, приберуть з засновників людей, які перебувають під санкціями, такими технічними методами росіяни можуть уникнути попадання в цей список. Але це лише недовга відстрочка. І в принципі, Трампу доведеться обґрунтувати перед конгресменами, чому він робить відстрочку, а в результаті все одно доведеться прийняти законопроект.
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