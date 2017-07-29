Своим решением Трамп разорвал самое важное связующее звено между собой и республиканской партией, – СNN

Президент США Дональд Трамп опубликовал новый твитт о том, что уволил Райнса Прибаса с должности руководителя аппарата сотрудников Белого Дома и назначил на эту должность министра внутренней безопасности генерала в отставке Джона Келли, освободив его от министерской должности. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Как сообщает телеканал, этим решением Трамп по сути разорвал самое важное связующее звено между собой и республиканской партией. Прибас был единственным видным многолетним республиканским функционером, занимавшим важный пост в администрации, он возглавлял ранее Национальный Комитет республиканской партии.
Среди членов администрации есть уолл-стритовские миллиардеры, бывшие руководители крупных компаний, генералы, друзья и партнеры Трампа, но теперь остались только два республиканских политика – министры здравоохранения и транспорта. Не исключено, что после провала отмены Obamacare кресло министра здравоохранения может тоже стать вакантным. Генпрокурор Сешанс ранее тоже был республиканским политиком, но и он, как известно, впал в немилость. Похоже, что между Трампом и республиканским истеблишментом может возникнуть трещина.