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В Белом доме назначен новый глава аппарата

В Белом доме назначен новый глава аппарата
Джон Келли, являющийся главой Министерства внутренней безопасности США, согласно указу американского президента Дональда Трампа, будет руководить аппаратом Белого дома. Как передает replyua.net, такую информацию сам Трамп разместил на своей странице в Twitter. «Хочу вам с радостью сообщить о том, что генерал Джон Келли получил должность главы аппарата Белого дома», - отметил Трамп. Вместе с тем, президент США подчеркнул, что Келли – это «великий американец и великий лидер».

Кроме того, Трамп напомнил о заслугах Келли во время его пребывания на нынешней должности главы Министерства внутренних дел. Для того, чтобы это назначение стало полностью возможным, президент США подписал указ об увольнении с поста Райнса Прибуса, начавшего шесть месяцев назад работу на этой должности.

Стоит напомнить, что о своей отставке ранее заявил Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома. В соответствии с информации журналистов американских изданий, причиной для этого оказалось несогласие с назначением возглавляющего отдел по коммуникациям Энтони Скарамуччи, представителя большого бизнеса. Сам Спайсер говорил о «нежелании видеть на одной кухне слишком много поваров».
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