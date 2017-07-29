Відомо, скільки американських дипломатів змушенні будуть покинути територію РФ через контрзаходи Москви

Територію Російської Федерації будуть змушені покинути більше 700 американських дипломатів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію оприлюднило російське видання «Комерсант», посилаючись на дипломатичні джерела в російській столиці. Журналісти зазначили, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки буде зобов’язаний скоротити чисельність дипломатичних представників на території Росії в посольстві Москві та генеральних консульствах в інших російських містах на понад 700 осіб. Крім того, за даними видання, під час ухвалення рішення про заходи проти США в Росії виходили з того, що офіційний Вашингтон буде завчасно попереджений про всі підготовлені в Москві заходи.
Нагадаємо, в п’ятницю, 28 липня, у Росії заявили про запровадження санкційних заходів щодо США. Зокрема, до 1 вересня Вашингтон зобов’язаний скоротити кількість дипломатів на території РФ до 455 осіб, а також припинити користуватися дачею в Срібному бору та складськими приміщеннями в Москві з 1 серпня.