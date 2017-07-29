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Відомо, скільки американських дипломатів змушенні будуть покинути територію РФ через контрзаходи Москви

Відомо, скільки американських дипломатів змушенні будуть покинути територію РФ через контрзаходи Москви
Територію Російської Федерації будуть змушені покинути більше 700 американських дипломатів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію оприлюднило російське видання «Комерсант», посилаючись на дипломатичні джерела в російській столиці. Журналісти зазначили, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки буде зобов’язаний скоротити чисельність дипломатичних представників на території Росії в посольстві Москві та генеральних консульствах в інших російських містах на понад 700 осіб. Крім того, за даними видання, під час ухвалення рішення про заходи проти США в Росії виходили з того, що офіційний Вашингтон буде завчасно попереджений про всі підготовлені в Москві заходи.

Нагадаємо, в п’ятницю, 28 липня, у Росії заявили про запровадження санкційних заходів щодо США. Зокрема, до 1 вересня Вашингтон зобов’язаний скоротити кількість дипломатів на території РФ до 455 осіб, а також припинити користуватися дачею в Срібному бору та складськими приміщеннями в Москві з 1 серпня.
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