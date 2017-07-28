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СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

США опубликуют в открытом доступе всех, связанных с режимом Путина, политиков, олигархов, бизнесменов

США опубликуют в открытом доступе всех, связанных с режимом Путина, политиков, олигархов, бизнесменов
США на уровне закона приняли ежегодное обязательство для их Минфина и Разведки публиковать в открытом доступе всех, связанных с режимом Путина, политиков, олигархов, бизнесменов и так далее. То есть каждый год, мы будем получать список, с доказательной базой, о предателях украинского народа, о тех, кто любит до ушей завернуться в украинский флаг и вышиванку, а потом предательски подыграть Путину. Об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер Мирослав Гай.

По его словам, самый интересные раскрытия и разоблачения начнутся как раз перед выборами 2018-го года. «Всех этих пророссийских предателей и замаскированных под патриотов фсбшников, все фирмы торгующие с Российской Федерацией пусть даже через десятые и сотые фирмы – публично назовут и введут против них санкции и другие карательные меры. Всех», – написал Мирослав Гай.

Он добавляет, что у разведки США будет до 180 дней до первого доклада, а повторять его будут не реже чем раз в год. Блогер подчеркивает, что карты будут вскрыты, ну а выводы предстоит уже сделать самому украинскому народу.
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